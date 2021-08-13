Великобритания направит в Афганистан 600 военных для содействия эвакуации своих граждан

Великобритания временно направит 600 военнослужащих в Афганистан для содействия эвакуации своих граждан и граждан Афганистана, помогавших британским военным, участвовавшим в миссии НАТО в стране, передает ТАСС.

Как говорится в заявлении, распространенном оборонным ведомством королевства, в связи с ухудшением обстановки в стране численность сотрудников британского посольства в Кабуле сокращается до минимума.

"[В страну] будет дополнительно направлено около 600 военнослужащих в свете эскалации насилия и ухудшения ситуации в сфере безопасности. Параллельно в британском посольстве в Кабуле останутся только ключевые сотрудники, которые сосредоточатся на оказания консульских услуг и оформлении виз тем, кому необходимо срочно покинуть страну", - сказано в документе.