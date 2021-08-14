Невиновного освободили после 51 года в тюрьме

В США освобожден заключенный, который провел за решеткой более 50 лет по обвинению, построенному на ложных или сомнительных показаниях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета The Philadelphia Inquirer.

Артур Джонсон (Arthur Johnson) обвинялся в убийстве, совершенном в 1970 году. По версии следствия, он ударил погибшего ножом после того, как его подельник Гэри Брейм (Gary Brame) выстрелил в того из огнестрельного оружия.

Джонсон утверждал, что невиновен, его признание сфабриковано, а подпись под ним поставлена под давлением полиции. Брейм также подтверждал, что Джонсон непричастен к убийству. В итоге главным доказательством его вины стали противоречивые показания 15-летнего свидетеля, которые тот дал в ходе 30-часового допроса.

Брейма, который в момент убийства был несовершеннолетним, приговорили к тюремному заключению на срок от пяти до 15 лет. Джонсон, которому уже исполнилось 18 лет, получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение. В 1979 году его перевели в одиночную камеру после неудавшейся попытки побега.

В 2017 году правозащитная организация The Abolitionist Law Center добилась прекращения 37-летнего одиночного заключения Джонсона. Спустя четыре года прокуратура округа Филадельфия и суд признали, что в обвинительном заключении содержались неверные или "крайне подозрительные" утверждения. После этого заключенный был освобожден.