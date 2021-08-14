Названы возможные сроки начала новой климатической эпохи
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал возможные сроки начала новой климатической эпохи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам синоптика, в ближайшие годы люди будут приспосабливаться к изменениям климата. Критически эти изменения на жизнь не повлияют, предположил он. Кроме того, одна из четырех устоявшихся моделей показывает, что после 2035 года человечество начнет возвращаться к балансу климатической системы, сказал Тишковец.
"И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период", - заключил он.
В июле научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о возможных изменениях климата в России. Как отметил синоптик, каждое десятилетие климат на планете становится все теплее. По его словам, эти изменения отчетливо заметны и в России. При этом Вильфанд пояснил, что в течение десяти лет погода может быть очень разной.
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