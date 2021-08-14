Все дома в Калифорнии будут питаться от солнечной энергии

С 2023 года все новостройки в американском штате Калифорния будут питаться от солнца - к такому решению единогласно пришли местные энергетические регуляторы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, власти обяжут застройщиков снабжать все новые здания солнечными панелями, чтобы меньше зависеть от ископаемых источников энергии и сократить углеродный след от домов.

Прежде чем план официально вступит в силу, его должна одобрить Комиссия по строительным стандартам (BSC). Обсуждение пройдет в декабре 2021 года. По мнению представителя Калифорнийской энергетической комиссии Линдси Бакли, "нет никаких гарантий, что BSC одобрит предложение", но в то же время она не видит и причин отклонять его.

Аналитики подсчитали, что дома и предприятия используют почти 70 процентов электроэнергии в Калифорнии и производят четверть выбросов парниковых газов в штате. План энергетических компаний заключается в том, чтобы все новые здания - в том числе отели, бизнес-центры, медклиники, магазины, рестораны и школы - получали электричество из солнечной энергии.

Экологичные дома повлияют на атмосферу так же, как если с дорог убрать 2,2 миллиона автомобилей. Местные власти верят, что энергоэффективное строительство поможет штату достичь долгосрочных целей в области климата - международное энергетическое агентство назвало его одним из дешевых и эффективных способов защитить планету.

В другом американском штате строительством экологичных домов занялась Tesla. Компания подписала контракт с застройщиком элитного квартала во Флориде, согласно которому разработает сети энергоснабжения в домах и установит в жилом комплексе зарядные станции для электрокаров.