Талибы объяснили быстрый захват городов Афганистана

Быстрый захват городов Афганистана говорит о поддержке местных жителей, заявил представитель радикального движения "Талибан" Мухаммед Наим в эфире телеканала "Аль-Джазира".

Как объяснил спикер группировки, афганские провинции "добровольно принимают власть талибов", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он также отметил, что с их стороны "нет никакого применения силы". По словам Наима, у движения нет проблем с соседними странами. После прихода к власти, талибы намерены установить сбалансированные отношения со всеми странами, добавил он.

Ранее власти Афганистана подтвердили, что движение "Талибан" захватило Кандагар, второй по величине город страны. До этого сообщалось, что талибы захватили центр Герата.