https://news.day.az/world/1369436.html Жертвами наводнений в Турции стали 27 человек
Жертвами наводнений в Турции стали 27 человек
Число погибших в результате наводнений в северных районах Турции возросло до 27 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
25 смертельных случаев отмечено в Кастамону, 2 - в Синопе.
Поиски одного человека, пропавшего без вести в Бартыне, продолжаются.
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