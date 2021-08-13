Жертвами наводнений в Турции стали 27 человек

Число погибших в результате наводнений в северных районах Турции возросло до 27 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

25 смертельных случаев отмечено в Кастамону, 2 - в Синопе.

Поиски одного человека, пропавшего без вести в Бартыне, продолжаются.