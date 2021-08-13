В Турции в результате наводнения пропали более 100 человек

В результате наводнения в турецкой провинции Кастамону считаются пропавшими без вести более 100 человек.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило NTV.

Отметим, в результате селя оказались затопленными водой 8 районов Кастамону.

AFAD продолжает спасательные мероприятия в подвергшихся разрушениям провинциях Кастамону, Синоп и Бартын.

В результате наводнений в Кастамону погибли 25, в Синопе 2 человека, в Бартыне продолжаются поиски одного пропавшего без вести человека.