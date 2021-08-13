https://news.day.az/world/1369464.html В Турции в результате наводнения пропали более 100 человек
В Турции в результате наводнения пропали более 100 человек
В результате наводнения в турецкой провинции Кастамону считаются пропавшими без вести более 100 человек.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило NTV.
Отметим, в результате селя оказались затопленными водой 8 районов Кастамону.
AFAD продолжает спасательные мероприятия в подвергшихся разрушениям провинциях Кастамону, Синоп и Бартын.
В результате наводнений в Кастамону погибли 25, в Синопе 2 человека, в Бартыне продолжаются поиски одного пропавшего без вести человека.
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