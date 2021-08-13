Вице-президент Samsung вышел из тюрьмы

Вице-президент Samsung и фактический руководитель Samsung Group Ли Чжэ Ён освобождён условно досрочно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, с начала этого года он отбывал двухлений срок по нашумевшему делу о коррупции, в котором было замешено высшее руководство Южной Кореи. Скандал привёл к свержению экс-президента страны Пак Кын Хе. По ряду обвинений она осуждена на 20 лет тюрьмы. и выйдет на свободу не раньше 2039 года.

"Я причинил слишком много беспокойства людям. Мне очень жаль, - заявил беизнесмен по выходу из тюрьмы. - Я внимательно прислушиваюсь к вашим тревожным замечаниям, критике, опасениям и большим ожиданиям в отношении меня. Я сделаю все, что в моих силах", - сказал Ли Чжэ Ён.

Ли Чжэ Ён был амнистирован ко Дню освобождения Кореи. Его встречали сотни демонстрантов, выкрикивавшие слова как поддержки, так и осуждения.

Нынешний южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, избранный в 2017-м, обещал реформировать чеболи и положить конец доминированию семейных конгломератов в экономике страны.