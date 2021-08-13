В России отмечен суточный рекорд смертности от COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 277, до 6 557 068.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией РФ.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.

При этом число летальных исходов возросло на 815, что стало новым максимумом с начала пандемии.

Второй день подряд в стране регистрируют более 800 летальных исходов - в четверг штаб сообщил о 808 умерших. Всего с начала пандемии, по его данным, в России умерли 168 864 заболевших.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,58%.