Эрдоган прибыл в зону стихийного бедствия в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в пятницу в район Бозкурт северной провинции Кастамону, где 11 августа проливные дожди спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, президент ознакомится с ситуацией на местах, посетит мобильный штаб сил жандармерии по устранению последствий стихийного бедствия, а после пятничной молитвы обратится к местным жителям.

Глава государства ознакомится с ситуацией на местах, посетит мобильный штаб сил жандармерии по устранению последствий стихийного бедствия, а после пятничной молитвы обратится к местным жителям.

В этой же провинции в пятницу состоится заседание по координации действий в кризисной зоне.