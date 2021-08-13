Эрдоган прибыл в зону стихийного бедствия в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в пятницу в район Бозкурт северной провинции Кастамону, где 11 августа проливные дожди спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, президент ознакомится с ситуацией на местах, посетит мобильный штаб сил жандармерии по устранению последствий стихийного бедствия, а после пятничной молитвы обратится к местным жителям.
Глава государства ознакомится с ситуацией на местах, посетит мобильный штаб сил жандармерии по устранению последствий стихийного бедствия, а после пятничной молитвы обратится к местным жителям.
В этой же провинции в пятницу состоится заседание по координации действий в кризисной зоне.
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