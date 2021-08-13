В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 527 человек

В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 527 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 96 742 человек.

За последние сутки в Иране выявлено 39 119 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 4 359 385.