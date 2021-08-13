В Сочи закрыли все пляжи из-за шторма

Сочинские власти постановили закрыть все городские пляжи из-за шторма.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации.

"На море шторм 4 балла, купание опасно для жизни, поэтому закрыты все пляжи. На организованных пляжных территориях все арендаторы выставили информационные аншлаги, дежурят спасатели", - рассказали в пресс-службе.

В мэрии отметили, что на пляжах, которые ни за кем не закреплены, проходят рейды.

"Проверки незакрепленных участков береговой полосы осуществляются на постоянной основе, чтобы не допустить гибели людей на воде. В состав мониторинговых групп входят сотрудники администрации города и районов, а также представители УВД" - заявила заместитель мэра Сочи Инна Петухова.

Она добавила, что если в городе объявят штормовое предупреждение, то количество таких групп возрастет.

Согласно части 1 статьи 2.2 закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ "Об административных правонарушениях", за купание во время шторма предусмотрен штраф в сумме 1 тыс. рублей.