https://news.day.az/world/1369560.html Стрельба на юго-западе Англии - ВИДЕО
Стрельба на юго-западе Англии - ВИДЕО
По меньшей мере человек погибли в результате стрельбы на юго-западе Великобритании. Несколько раненых госпитализированы. Инцидент произошёл в четверг вечером в городе Плимут в графстве Девон.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по некоторой информации, среди жертв есть ребенок.
Детали произошедшего неизвестны. В полиции сообщили, что сам стрелок мёртв, и чп скорее всего не связано с терроризмом.
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