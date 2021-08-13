Стрельба на юго-западе Англии

По меньшей мере человек погибли в результате стрельбы на юго-западе Великобритании. Несколько раненых госпитализированы. Инцидент произошёл в четверг вечером в городе Плимут в графстве Девон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по некоторой информации, среди жертв есть ребенок.

Детали произошедшего неизвестны. В полиции сообщили, что сам стрелок мёртв, и чп скорее всего не связано с терроризмом.