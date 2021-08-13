Талибы контролируют 2/3 Афганистана

Движение "Талибан" захватило город Лашкаргах на юге Афганистана, ранее были взяты Кандагар и Герат, второй и третий по величине города страны, а также административный центр Газни, что перекрыло важную связь Кабула с югом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, талибы заявляют, что на данный момент контролируют 2/3 страны всего за несколько недель до полного вывода американских войск.

Вашингтон объявил, что отправит дополнительно 3 тысячи военных для эвакуации персонала посольства, в то время как многие западные страны попросили своих граждан покинуть страну.