Испания выбилась в лидеры по темпам вакцинации от коронавируса

В начале пандемии Испания оказалась одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран, теперь же она в лидерах по борьбе с инфекцией. 60% населения уже полностью привито от COVID-19. Более 72% испанцев получили хотя бы одну дозу вакцины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, впереди только Мальта. Средний показатель по ЕС намного ниже - 61,5%.

В испанских городах не было протестов против обязательной вакцинации медработников, как, например, в Париже. Санитарные пропуска также были приняты без особых трудностей.

"Я на 100%, на 200% доверяю испанской системе здравоохранения. Она великолепна. Отношение к людям прекрасное. Работники системы отлично проявили себя во время пандемии, да и так было всегда. Мы должны отблагодарить их за эту невероятную работу, показать, что мы и дальше намерены их поддерживать", - говорит молодая испанка.

"Вакцинация была необходима. Это не только медицинская, но и почти нравственная обязанность каждого гражданина, у которого есть возможность привиться", - считает ее соотечественник.