В Мексике зафиксировано рекордное количество ежедневных случаев заражения коронавирусом

Третья волна пандемии продолжает бить рекорды в Мексике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в этот четверг Министерство здравоохранения Мексики сообщило о 24 975 новых случаях заражения в день, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Число смертельных исходов составляет 608 случаев в сутки.

В целом, в Мексике инфицировано 3,02 млн человек, число летальных исходов - 246 811. Уровень занятости больниц составляет 54 проц по стране.

По мнению экспертов, беспрецедентное количество новых случаев заболевания в Мексике является отражением неправильного управления пандемией, хаоса, царящего в туристических центрах и аэропортах.

Несмотря на рост числа инфекций, Секретариат народного образования объявил, что 30 августа более 25 миллионов учащихся вернутся к очным занятиям.

Прогресс кампании вакцинации также не смог остановить новые случаи заражения. По состоянию на этот четверг более 52,6 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.