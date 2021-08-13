Министерство здравоохранения США проводит обязательную вакцинацию для 25 000 медицинских работников

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) заявило в четверг, что проведет обязательную вакцинацию от COVID-19 25 000 медицинским работникам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в министерстве работает более 80 000 человек, и даже те, кто не охвачены этим мандатом, все равно должны подтвердить свой статус вакцинации или пройти регулярное тестирование.

"Сотрудники Индейской службы здравоохранения (IHS) (прим.: отделения министерства здравоохранения, курирующего учреждения здравоохранения на федеральных территориях, где проживают коренные народы Америки) и Национальных институтов здравоохранения (NIH), которые работают в федеральных медицинских учреждениях и учреждениях клинических исследований и взаимодействуют или могут вступать в контакт с пациентами, должны будут получить вакцину от COVID-19. Сюда входят сотрудники, подрядчики, стажеры и волонтеры, чьи обязанности позволяют им контактировать или потенциально контактировать с пациентами в медицинском или клиническом исследовательском центре HHS", - говорится в пресс-релизе HHS. Некоторые из них с религиозными возражениями и некоторыми медицинскими исключениями могут быть освобождены от этого мандата.