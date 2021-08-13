Июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю
Общемировая температура в июле 2021 года стала самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений - с 1880 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Там также указали, что середина лета, как правило, - наиболее жаркий период в году.
"По крайней мере, номинально это привело к самому теплому месяцу за всю историю наблюдений на планете", - говорится на сайте организации.
Также отмечается, что в течение июля температура была намного выше средней в некоторых частях Северной Америки, Европы, северной и южной частях Южной Америки, Северной Африки, южной части Азии, Океании и некоторых частях западной и северной части Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
Совокупная температура суши и поверхности океана в июле 2021 была в среднем примерно на один градус выше показателей, зарегистрированных в прошлом веке.
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