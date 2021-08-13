США перебрасывают в Кабул дополнительные войска

США начали переброску дополнительных сил в Афганистан и ожидают, что процесс завершится к концу недели.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соединенные Штаты временно размещают три тыс. военнослужащих в аэропорту Кабула для того, чтобы оказать содействие вывозу из страны американского гражданского персонала, в первую очередь дипломатов.

Ранее талибы объявили о захвате пятого за день города в Афганистане.