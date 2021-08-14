Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта из-за COVID-19

Китай закрыл один из терминалов порта Нинбо-Чжоушань, являющегося третьим в мире по грузообороту, после выявления случая заражения сотрудника COVID-19. Эксперты предупреждают, что это ставит под угрозу и без того хрупкие цепочки поставок, а также глобальную торговлю в целом, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Операции терминала Мэйшань были приостановлены 12 августа вплоть до "дальнейших распоряжений".

По данным консалтинговой компании GardaWorld, через Мэйшань проходит порядка 25% всех грузов порта Нинбо-Чжоушань. Эксперты компании предупреждают, что "приостановка работы терминала может иметь серьезные негативные последствия для объемов обработки и транспортировки грузов".

Остановка работы терминала Мэйшань на длительное время может оказаться особенно болезненной для мировой экономики, поскольку объемы морских грузоперевозок традиционно увеличиваются ближе к концу года.