Оглашены детали строительства Стамбульского тоннеля

В настоящее время ведутся подготовительные работы для строительства Стамбульского тоннеля.

Об этом сообщили Trend в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Как отметили в ведомстве, подготовительные работы для строительства объекта начались в 2015 году.

"Общая стоимость всех подготовительных работ составляет 60,212 миллиона лир. В прошлом году на подготовительные работы было потрачено 56,416 миллиона лир" - сообщили в министерстве.

Было сказано, что после завершения подготовительных работ будет проведен тендер на строительство, где смогут принять участие и иностранные подрядчики.

Напомним, что Стамбульский тоннель (Büyük İstanbul Tüneli) - это подводный тоннель под проливом Босфор в турецком городе Стамбуле.

По предварительным данным, общая длина тоннеля составит 6,5 километра. Сооружение будет состоять из трех уровней: два уровня предназначены для дорожного движения, а один - для использования железнодорожной системой страны. Тоннель будет проходить на глубине 110 м под уровнем моря и соединять скоростные магистрали между тремя основными аэропортами города.

Отметим, что в Турции ведутся работы над реализацией 469 транспортных и инфраструктурных проектов общей стоимостью 694,721 миллиарда турецких лир. Из этой суммы 179 миллиардов турецких лир были обеспечены посредством зарубежных кредитов. В числе этих проектов есть и такие, реализация которых началась в предыдущие годы.

В 2021 году на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов в Турции будет направлено 42,474 миллиарда турецких лир, 5,992 миллиарда из которых придутся на зарубежные кредиты.

В 2020 году на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов в Турции было направлено 282,773 миллиарда турецких лир, 56,85 миллиарда из которых пришлись на зарубежные кредиты.

Официальный курс на 2 августа составляет 8,429 TL/1USD.