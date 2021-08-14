Талибы пообещали не подвергать опасности иностранных дипломатов

Афганские талибы пообещали, что не будут атаковать дипломатические объекты.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщил представитель госдепа США Нед Прайс.

"Талибы сами сказали, что у них нет намерения атаковывать дипломатические представительства", - сказал Прайс.

При этом он отметил: "Мы не собираемся верить всему, что говорят талибы. Мы посмотрим, что они будут делать, именно поэтому сейчас мы предпринимаем меры по перемещению части нашего гражданского персонала для того, чтобы избавить людей от возможного вреда", - добавил он.