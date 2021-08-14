Талибы казнили 15 человек после взятия одного из районов Афганистана

Боевики движения "Талибан" казнили после взятия одного из окраинных районов Газни 15 представителей сопротивления, которые занимались обороной этого города.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу телеканал 1TV со ссылкой на источник.

Отмечается, что казненные представители правительственных сил перед этим сдались талибам.

12 августа афганская газета "Хашт-э субх дейли" сообщила, что отряды движения "Талибан" закрепились в жилых кварталах города Газни в 100 км к югу от Кабула. Радикалы укрепились в жилых кварталах, создали там огневые точки и временные штабы.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики "Талибана" нарастили темпы наступления по ряду направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.