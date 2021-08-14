В России зафиксировали 819 смертей от ковида за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 819, до 169 683.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Максимум по количеству смертей за сутки в России обновляется третий день подряд: в четверг штаб сообщил о 808 умерших, в пятницу - о 815.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,58%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 22 144, до 6 579 212. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 550, до 5 867 890. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,2% от общего числа заразившихся.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 317 против 2 529 днем ранее, до 1 540 205.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,15%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 57 против 59 днем ранее. Всего в столице с начала пандемии умерли 26 539 заболевших, следует из сообщения штаба.