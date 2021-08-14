В Лондоне открылся бар для собаководов и их питомцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, посетителям предлагают двойное меню: там есть коктейли для людей и "щентейлы" (puptails) для животных. Собачьи напитки, как говорят бармены, готовят из натуральных ингредиентов. Они называются как и настоящие коктейли: "Секс на пляже", "Кровавая Мэри", - но алкоголя в них нет. В отличие от коктейлей для хозяев.

Владелец бара Джейми Суон говорит, что рассматривает это заведение как своего рода клуб для собак и людей, место для встреч и отдыха. Особенно это актуально в условиях карантина, когда собаководы минимизируют общение с другими людьми, - говорят работники бара.