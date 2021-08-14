Водный апокалипсис в Анапе: население эвакуируют

В Анапе из подтопленных в результате ливней территорий эвакуировали более 450 человек. Также из-за наводнения из своих домов в пункт временного размещения переселили жителей крымского города Керчь. Гидрометцентр предупредил, что в ближайшие дни в Южном и Южно-Кавказском федеральных округах будет опасная погода.

Как сообщает администрация Анапы, в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов расселено 458 человек. На курорте продолжается комплексная работа по устранению последствий удара стихии. На Кубани в ночь на 13 августа прошил сильные ливни, из-за чего оказались подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В 14 муниципалитетах введен режим ЧС.

По данным МЧС Краснодарского края, 108 тысяч человек в 11 населенных пунктах остались без света из-за непогоды.