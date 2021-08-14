В Амстердаме открыли первый в мире мост, распечатанный на 3D-принтере

В Амстердаме открыли первый в мире напечатанный на 3D-принтере металлический пешеходный мост. В разработке проекта, занявшего более четырёх лет, принимали участие инженеры из Имперского колледжа Лондона. Напечатала мост нидерландская компания MX3D.

Мост станет "натурной лабораторией", и поможет специалистам Колледжа собирать данные, необходимые для анализа работоспособности подобных структур.