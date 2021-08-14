https://news.day.az/world/1369733.html Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 44
Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 44
Не менее 44 человек погибли в результате наводнений на севере Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.
"В результате наводнений погибли 36 человек в Кастамону, семь человек в Синопе и один человек в Бартыне", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее власти республики сообщили о 40 жертвах в результате стихийных бедствий на севере страны.
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