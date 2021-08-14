В Сочи пьяный турист чуть не утонул в штормящем море и попал на видео

В Сочи во время очередного сильного шторма турист полез купаться в море и едва не утонул. Хотя, на вышке был вывешен черный шар - знак, что морские купания запрещены.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел на одном из пляжей в Адлерском районе. Очевидцы рассказывают, что отдыхающему было явно море по колено, он едва держался на ногах. Пьяный турист не оценил опасности, которые несут 3-бальные волны, стал нырять, но очень скоро выбился из сил