Крупный пожар в Москве

Крупный пожар произошел в складском помещении на западе российской столице. Возгорание началось в здании номер 18 по улице Барвихинская. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили сайту kp.ru очевидцы происшествия, передает Day.Az.

Сообщается, что горящий склад принадлежит ГБУ "Жилищник". В настоящее время сотрудники пожарной службы, прибывшие на место ЧП, пытаются с помощью специнструмента попасть внутрь помещения. По предварительной информации, на складе находятся газовые баллоны. Причины возгорания и детали случившегося пока что не известны, информации о пострадавших нет.