Испания лидирует в кампании вакцинации населения против коронавируса

В начале пандемии Испания оказалась одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня Испания в лидерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. 60 проц населения прошли полную схему вакцинации от COVID-19. Более 72 проц испанцев получили хотя бы одну дозу вакцины.

Согласно недавнему исследованию Имперского колледжа Лондона, 79 проц граждан Испании уверены в эффективности вакцин от коронавируса. Для сравнения - во Франции таковых только 56 проц, в Японии - 47 проц.

Еще один секрет успеха кампании вакцинации - тесные семейные связи. 55 проц испанцев в возрасте до 29 лет все еще живут со своими родителями и согласны привиться, в первую очередь, ради них.