https://news.day.az/world/1369752.html Еще одна трагедия в Турции - разбился самолет, тушивший пожары - ВИДЕО
Еще одна трагедия в Турции - разбился самолет, тушивший пожары - ВИДЕО
Разбился самолет, участвовавший в тушении лесных пожаров в турецкой провинции Кахраманмараш.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на месте происшествия работает группа спасателей. О причинах катастрофы самолета и судьбе пилота на данный момент ничего не известно.
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