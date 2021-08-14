Еще одна трагедия в Турции

Разбился самолет, участвовавший в тушении лесных пожаров в турецкой провинции Кахраманмараш.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на месте происшествия работает группа спасателей. О причинах катастрофы самолета и судьбе пилота на данный момент ничего не известно.