https://news.day.az/world/1369753.html Под завалом на шахте в Китае находятся 19 человек
Под завалом на шахте в Китае находятся 19 человек
Один человек погиб и еще 19 оказались под завалом в результате аварии на угольной шахте, сообщает глобальная телевизионная сеть Китая (CGTN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что обрушение произошло на шахте в уезде Гангца провинции Цинхай на северо-западе Китая. На момент аварии под землей находились 21 человек. Двоих пострадавших удалось вытащить, вскоре один из них погиб.
Спасательные операции продолжаются.
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