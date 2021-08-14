Под завалом на шахте в Китае находятся 19 человек

Один человек погиб и еще 19 оказались под завалом в результате аварии на угольной шахте, сообщает глобальная телевизионная сеть Китая (CGTN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что обрушение произошло на шахте в уезде Гангца провинции Цинхай на северо-западе Китая. На момент аварии под землей находились 21 человек. Двоих пострадавших удалось вытащить, вскоре один из них погиб.

Спасательные операции продолжаются.