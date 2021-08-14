https://news.day.az/world/1369756.html На борту разбившегося в Турции пожарного самолета находились восемь человек
На борту разбившегося в Турции пожарного самолета находились восемь человек
На борту разбившегося в Турции пожарного самолета находились восемь человек. Судьба экипажа воздушного судна неизвестна, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Авиакатастрофа произошла в субботу, 14 августа. Согласно имеющейся информации, борт разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. Местные СМИ отмечают, что потерпевший крушение в Турции самолет Бе-200 был арендован у России.
Информация уточняется.
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