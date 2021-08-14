Выживших при крушении самолета Бе-200 в Турции нет

Выживших на самолете Бе-200, который разбился у города Кахраманмараш, на востоке Турции, нет, передает телеканал NTV.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации телеканала, связь с воздушном судна была потеряна через некоторое время после начала тушения. Это был один из самолетов, который принимал участие в тушении пожаров в провинции Мугла.

По предварительным данным, он не смог набрать нужную высоту после забора воды и влетел в скалы.

Самолет был арендован Турцией у МЧС России. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.

По данным Минобороны РФ, на борту самолета были пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.