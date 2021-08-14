В районе Варто турецкой провинции Муш выпал снег,

В районе Варто провинции Муш на востоке Турции выпал снег, дороги перекрыты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за снегопада затруднено транспортное сообщение между райцентром и селами. Муниципалитет Варто и органы местного самоуправления принимают меры по очистке дорог.

Отметим, в данном регионе снегопад продолжается два дня.