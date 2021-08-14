https://news.day.az/world/1369767.html В районе Варто турецкой провинции Муш выпал снег, дороги перекрыты
В районе Варто турецкой провинции Муш выпал снег, дороги перекрыты
В районе Варто провинции Муш на востоке Турции выпал снег, дороги перекрыты.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за снегопада затруднено транспортное сообщение между райцентром и селами. Муниципалитет Варто и органы местного самоуправления принимают меры по очистке дорог.
Отметим, в данном регионе снегопад продолжается два дня.
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