https://news.day.az/world/1369778.html Число жертв наводнений в черноморском регионе Турции превысило 50
Число жертв наводнений в черноморском регионе Турции превысило 50
Число жертв наводнений и селевых потоков в причерноморском регионе Турции достигло 51 человека. Об этом сообщает в субботу Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Согласно сообщению, в северной провинции Кастамону погибли 43 человека, в Синопе - 7 и Бартыне -1 .
Девять человек размещены в больницы.
Зону стихийного бедствия на севере страны накануне посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства заверил, что государство сделает все возможное для устранения последствий природных катаклизмов на севере и юге страны.
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