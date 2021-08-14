Число жертв наводнений в черноморском регионе Турции превысило 50

Число жертв наводнений и селевых потоков в причерноморском регионе Турции достигло 51 человека. Об этом сообщает в субботу Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, в северной провинции Кастамону погибли 43 человека, в Синопе - 7 и Бартыне -1 .

Девять человек размещены в больницы.

Зону стихийного бедствия на севере страны накануне посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства заверил, что государство сделает все возможное для устранения последствий природных катаклизмов на севере и юге страны.