В Турции ведется судебная и техническая экспертиза причин крушения Бе-200

В Турции осуществляется судебная и техническая экспертиза причин крушения российского пожарного самолета Бе-200. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли.

По его словам, расследование ЧП продолжается.

14 августа российский Бе-200, который тушил в Турции природные пожары, разбился у города Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Жертвами разбившегося самолета, стали пять членов экипажа, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны.

Самолет был арендован турецкими властями у России. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.