В Турции ведется судебная и техническая экспертиза причин крушения Бе-200
В Турции осуществляется судебная и техническая экспертиза причин крушения российского пожарного самолета Бе-200. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли.
По его словам, расследование ЧП продолжается.
14 августа российский Бе-200, который тушил в Турции природные пожары, разбился у города Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Жертвами разбившегося самолета, стали пять членов экипажа, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны.
Самолет был арендован турецкими властями у России. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.
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