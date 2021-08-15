https://news.day.az/world/1369828.html СМИ: Абдул-Рашид Дустум сбежал из Афганистана в Узбекистан - ФОТО
Маршал Абдул-Рашид Дустум сбежал из Афганистана в Узбекистан, пишут местные СМИ.
СМИ: Абдул-Рашид Дустум сбежал из Афганистана в Узбекистан - ФОТО
Маршал Абдул-Рашид Дустум сбежал из Афганистана в Узбекистан, пишут местные СМИ.
По некоторым данным, Дустум покинул Афганистан после захвата талибами города Мазари-Шариф в провинции Балх. Ряд источников сообщают, что Дустум перебрался в Узбекистан через мост Дружбы. Другие источники отмечают, что маршал отправился в Республику на вертолете.
Пока официальные лица Узбекистана никак не комментируют данную информацию. Напоминаем, что Мазари-Шариф был захвачен талибами в течение часа практически без боя. Правительственные войска и ряд высокопоставленных лиц города отступают на границу с Узбекистаном.
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