Байден сообщил, что США развернут в целом 5 тыс. военных в Афганистане

Соединенные Штаты развернут в Афганистане в целом 5 тыс. военных для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из страны. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

"Во-первых, исходя из рекомендаций наших дипломатических, военных и разведывательных команд, я санкционировал развертывание около 5 тыс. военнослужащих США для обеспечения упорядоченного и безопасного вывода персонала США и наших других партнеров, безопасной эвакуации помогавших нашим военным афганцев, а также тех, кто находится под риском из-за продвижения "Талибана"", - отмечается в тексте.

"Мы заявили представителям "Талибана" в Дохе через военного командующего, что любые действия с их стороны на земле в Афганистане, которые поставят под угрозу персонал США или нашу миссию, получат быструю и сильную военную реакцию", - заявил Байден.

Президент США поручил госсекретарю Энтони Блинкену поддерживать власти Афганистана в их стремлении к политическому урегулированию в стране.

"Я поручил госсекретарю поддерживать президента [Афганистана Ашрафа] Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования", - сказано в сообщении. В свою очередь пресс-служба Госдепартамента сообщила, что Блинкен в субботу провел телефонный разговор с Гани.