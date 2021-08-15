https://news.day.az/world/1369836.html Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 58
Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 58
Не менее 58 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом сообщило в воскресенье правительственное управление по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.
"В результате наводнений погибли 48 человек в Кастамону, девять человек - в Синопе, один человек - в Бартыне", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее власти республики сообщили о 55 жертвах в результате стихийных бедствий на севере страны.
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