Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 58

Не менее 58 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом сообщило в воскресенье правительственное управление по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.

"В результате наводнений погибли 48 человек в Кастамону, девять человек - в Синопе, один человек - в Бартыне", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее власти республики сообщили о 55 жертвах в результате стихийных бедствий на севере страны.