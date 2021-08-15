https://news.day.az/world/1369841.html Взрыв в Пакистане, погибли 13 человек
Взрыв в Пакистане, погибли 13 человек
Число погибших в результате взрыва в субботу гранаты в кузове небольшого бортового грузовика в городе Карачи на юге Пакистана возросло до 13. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Geo TV.
По его данным, еще семь раненых находятся в местной больнице. Погибшие - семь женщин и шесть детей.
Ранее Geo TV сообщал о девяти погибших и десяти раненых.
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