Число погибших в результате взрыва в субботу гранаты в кузове небольшого бортового грузовика в городе Карачи на юге Пакистана возросло до 13. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Geo TV.

По его данным, еще семь раненых находятся в местной больнице. Погибшие - семь женщин и шесть детей.

Ранее Geo TV сообщал о девяти погибших и десяти раненых.