Власти Узбекистана провели с афганцами, бегущими от талибов, «разъяснительную работу»

Day.Az со ссылкой на fergana.agency сообщает, что министерство иностранных дел Республики Узбекистан распространило следующее заявление:

"По состоянию на 10.00ч. 15 августа 2021 года отмечается разрядка ситуации в районе моста ''Термез-Хайратон''.

В частности, основная часть граждан Афганистана, скопившихся на афганской части моста, самостоятельно покинула мост и прилегающую к нему территорию. Это стало возможным в результате принятых активных политико-дипломатических мер, а также проведенной разъяснительной работы".

Речь, таким образом, идет о сотнях афганских военных, скопившихся накануне на мосту "Дружбы" через Амударью, соединяющем две страны. 84 из них были, как сообщал МИД Узбекистана ранее, задержаны и временно размещены на территории Узбекистана.