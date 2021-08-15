США приступили к эвакуации иностранных граждан и дипломатов из Афганистана

США начали эвакуацию дипломатов из своего посольства в Кабуле, сообщили СМИ в воскресенье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по данным агентства Рейтер, о начале эвакуации сообщили в воскресенье два неназванных американских чиновника. "Сейчас, пока мы говорим, у нас уезжает небольшая группа людей, большинство сотрудников готовы уехать... Посольство продолжает работать", - сказал агентству один из чиновников.

Президент США Джо Байден заявил в субботу, что санкционировал размещение до 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасности сокращения дипперсонала в Афганистане. Он отметил, что речь также идет о безопасной эвакуации афганцев, которые помогали силам США в этой стране.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.

В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций, после этого сообщалось о взятии боевиками еще более 20 столиц афганских провинций, бои продолжаются.

По последним данным, талибы взяли важные точки города Джелалабад.

В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль.