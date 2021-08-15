В США попросили талибов не вступать в Кабул до окончания эвакуации

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад призвал боевиков радикального движения "Талибан" не вступать в Кабул, пока США не эвакуируют своих граждан и афганских сотрудников из столицы, сообщает NYT со ссылкой на американский источник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Неизвестно, сколько времени займет эвакуация и сможет ли Вашингтон успешно ее провести. По данным газеты, в Кабуле находятся по меньшей мере 10 тысяч американских граждан.

Отмечается, что талибы в ответ призвали США прекратить авиаудары.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.

В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций, после этого сообщалось о взятии боевиками еще более 20 столиц афганских провинций, бои продолжаются. Из крупных городов под контролем афганского правительства остается один Кабул.

В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.