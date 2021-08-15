Талибы окружают Кабул

Под контроль радикального движения "Талибан" перешли уже все самые большие города, за исключением Кабула. Джелалабад - административный центр провинции Нангархар - был захвачен без боя, губернатор сдался талибам, которые перекрыли затем шоссе, ведущее в Кабул.Талибы находятся уже в предместье столицы, а также захватили город Майданшахр, центр провинции Майдан-Вардак, находящийся к югу от Кабула.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Кабуле пока сохраняется относительно спокойная обстановка. "Мы не можем вернуться обратно в темные времена. Я - женщина, я ничего не боюсь, ни Пакистана, ни Америки. Даже сегодня я остаюсь в городе. Даже если меня убьют, даже если они меня найдут, я их не боюсь. Чего мне бояться? Это моя земля, моя родина", - говорит местная жительница.

Беженцы со всей страны устремились в Кабул, опасаясь вооруженного насилия, сотни тысяч афганцев покинули свои дома.

Накануне президент Ашраф Гани впервые за долгое время обратился к нации и заявил, что проводит обширные консультации с целью достижения прекращения огня.

Соединенные Штаты приступили к эвакуации сотрудников посольства , для чего развернут в Афганистане в целом пять тысяч военных.

В провинции Герат талибы установили свои флаги на административных зданиях и начали выдавать сдавшимся военными справки об амнистии.

В ООН заявляют, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы и призывают соседние страны не закрывать границы для беженцев.