Талибы контролируют все погранпереходы на границах Афганистана

Формирования радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) к настоящему времени контролируют все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Афганистана с соседними государствами. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя официальных афганских властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "талибы удерживают все пограничные переходы из Афганистана в соседние страны". Он добавил, что "единственным пунктом, связывающим территорию Афганистана с другими государствами, который остается под контролем правительственных сил, является международный аэропорт столицы страны Кабула".

Ранее "Талибан" объявило, что взяло под свой контроль крупный погранпереход "Торхам" на афгано-пакистанской границе. Некоторое время назад МВД Пакистана сообщило, что со своей стороны полностью закрыло указанный КПП после его захвата радикалами.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 90% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.