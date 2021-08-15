МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов на Кабул

Формирования радикального движения "Талибан" начали в воскресенье наступление по всем направлениям на Кабул. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, подробности о наступлении не приводятся.

В то же время источник РИА Новости сообщил, что талибы взяли под контроль Кабульский университет на западе столицы, а также подняли свои флаги в одном из районов. Город остается последним крупным населенным пунктом, который контролируют правительственные силы.