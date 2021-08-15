Туристический автобус, направлявшийся к Ниагарскому водопаду, перевернулся в американском штате Нью-Йорк. В результате пострадали более 50 человек, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел около 12:40 по местному времени возле Уидспорта, деревни примерно в 40 км к западу от города Сиракьюс.

"По данным полиции штата, на борту находились около 57 человек, и все они были доставлены в больницы с травмами от незначительных до серьезных", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют причины ДТП.