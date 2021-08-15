Раскрыты имена погибших при крушении Бе-200 в Турции российских летчиков

В результате крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции погибли трое российских подполковников, старший лейтенант и старший сержант. Имена погибших раскрыты в опубликованном на сайте Кремля указе президента России Владимира Путина о присуждении им ордена Мужества посмертно, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, на борту разбившегося авиалайнера находились подполковники Владислав Беркутов, Вадим Карасев и Евгений Кузнецов, а также старший лейтенант Николай Омельченко и старший сержант Юрий Чубаров. Все они удостоены госнаград.

Ранее было известно имя только одного погибшего - легендарного российского летчика Евгений Кузнецова. Смерть знаменитого пилота, ставшего главным героем картины "Форсаж. Возвращение", подтвердили его близкие.

Самолет-амфибия Бе-200, арендованный турецкими властями у России для тушения пожаров, разбился 14 августа в районе турецкого населенного пункта Адана, когда заходил на посадку. В результате погибли пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции.